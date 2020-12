Syn zesnulého skladatele Vadima Petrova (†88) sdělil příčinu smrti svého otce: Objasnil spekulace o covidu

Vadim Petrov zemřel 7. prosince. Michaela Feuereislová

Do hudebního nebe odešel před pár dny legendární skladatel Vadim Petrov (†88), který složil hudbu do pohádek, večerníčků, televizních a rozhlasových inscenací. Zprávu o jeho úmrtí uveřejnil jeho syn Vadim (63), který nyní také prozradil, co bylo příčinou smrti populárního skladatele.