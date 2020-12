Pepa Vágner už jen nerozváží jídlo, konečně chodí i do divadla: Do čeho peníze z brigády investoval?

Josef Vágner Super.cz

„Nejdřív jsem byl doma, potom jsem zjistil, že nedokážu být jen doma a zjistil jsem, že tam nejsem úplně potřeba. Našel jsem si dočasnou práci a rozvážím jídlo. Teď zase rozvážím trochu míň, protože musím být přes den v divadle,“ prozradil Super.cz zpěvák s tím, že peníze z brigády nedal do vánočních dárků.

„Peníze jsem už investoval. To, co jsem vydělal, jsem hned utratil, ale za celkem smysluplnou věc. Ještě teď jsem vymrzlý, protože jsme před pár dny natáčeli videoklip k nové písničce, která by měla jít během čtrnácti dnů ven,“ prozradil Pepa na zkoušce muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway.

„Těšil jsem se mezi kolegy, jen mě trochu mrzelo, že jsme museli začít v takovém omezeném způsobu zkoušení a nedočkali jsme se třeba takové té první čtené zkoušky, kde se potká celý tým a navodí to atmosféru,“ prozradil zpěvák s tím, že v rouškách to není kdovíjaké zkoušení.

„Často si nerozumíme, protože mumláme přes ty hadry, co máme na hlavě. Taky nevidíme, jak se ten člověk tváří, ale aspoň víme, že máme chodit doleva, doprava, dopředu a dozadu,“ dodal Vágner. ■