Hvězdný český hokejista a jeho krásná žena jsou připraveni na Vánoce: Podívejte se na tu výzdobu!

Před rokem se vrátila Karolina Gudasová Neuvirthová (28) spolu se svou rodinou zpět ze zámoří do Česka. Do Ameriky se odstěhovala před pár lety nyní již za svým manželem, českým brankářem Michalem Neuvirthem. Poté, co mu skončila smlouva s hokejovým klubem Philadelphia Flyers, se rozhodli vrátit zpět domů.

Letošní Vánoce budou již druhé v Česku a půvabná zpěvačka spolu se svou rodinou doufá, že budou mnohem klidnější než ty loňské. I proto už začali s přípravami. „My jsme začali i brzo péct, už před prvním adventem. Nedá se nikam chodit, nejsou kroužky, nejsou trhy, tak zdobíme domov a pečeme cukroví,“ svěřila se Super.cz Karolina.

Ve svém domečku za Prahou mají již krásnou výzdobu a těší se na letošní svátky. „Speciální tradice nemáme, akorát jsme si řekli, že si to letos chceme užít úplně v klidu, protože minulý rok jsme se stěhovali s Ameriky. Přišel nám nábytek a bylo to asi třináct palet, což bylo hektické. Letos jsme si řekli, hlavně v klidu,“ prozradil v rozhovoru Michal Neuvirth.

Většinu nábytku, ale také vánoční výzdobu si nechali přivézt z Ameriky, kde poslední roky žili. „Je pravda, že stromeček máme ten, co jsme si spolu koupili v Americe, a to první rok, co jsme spolu chodili. Spoustu ozdob máme z Ameriky a máme polovinu věci odtam, protože nám bylo líto tam vše nechávat,“ prozradila zpěvačka, která má stejně jako její muž nyní v Česku spoustu práce.

„Máme tady teď oba povinnosti. Karol v divadle a já na Spartě,“ svěřil Michal s tím, že nad návratem za velkou louži neuvažují, do budoucna by si chtěli pořídit nemovitost v teplých krajích, kam by v zimě cestovali. Práci oba zvládají i s malými dětmi, Emilkou a Marečkem, se kterými museli být po čas nouzového stavu hodně doma.

„Děti už chodí do školky, ale jakmile mají rýmu, tak to je problém a v tu chvíli už tam nesmí. Takže Emilka se mnou už byla párkrát v divadle, nějak to pytlíkujeme a mám dobré alternace, které mohou, když zrovna já ne, takže to je fajn,“ prozradila Karolina, která aktuálně zkouší nový muzikál Láska nebeská v Divadle Broadway.

Přestože, že se děti narodily v zahraničí, rodina dodržuje na Vánoce české tradice. „Chodí u nás Ježíšek. Jsme Češi, naše děti jsou i Američani, ale vychováváme je tradičním českým způsobem. Dárečky rozbalujeme 24. prosince večer,“ dodala Karolína. ■