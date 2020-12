Žena 8 let marně čekala na žádost o ruku: Došla jí trpělivost a partnera zažalovala

Ilustrační foto Profimedia.cz

Jestliže žijete několik let ve spokojeném vztahu, začne vám okolí dříve či později klást otázku, kdy bude svatba. Pokud ovšem s žádostí o ruku otálíte příliš dlouho, nemusí se to vyplatit.

Že na prstýnek čeká celou věčnost, připadalo i Gertrude Ngomě (28) ze Zambie. Ta žila ve vztahu s Herbertem Salalikim osm let, a dokonce spolu mají dítě. Žádost o ruku ovšem stále nepřicházela, přestože jí partner sliboval, že si ji jednou vezme. Gertrude ale došla trpělivost, a tak partnera zažalovala.

„Nikdy to se mnou nemyslel vážně, musela jsem ho přivést před soud, abych zjistila, jak to s námi vidí do budoucna,“ uvedla podle portálu Tuko u soudu.

Rodina si podle všeho svatbu nemůže dovolit, Salaliki u soudu navíc tvrdil, že mu partnerka nevěnuje tolik pozornosti, kolik si podle něj zaslouží, a proto se do svazku nijak nehrnul.

Ale protože dotyční nejsou svoji, zambijský soud s nimi moc nesvedl a raději páru doporučil, aby si své záležitosti srovnal mimo soudní síň. Těžko říct, jestli si tedy netrpělivá partnerka vůbec nějak pomohla. ■