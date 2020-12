Bára Hrzánová si nebere servítky: Co předvádí naši vládní činitelé, nestojí za moji energii a hněv

Barbora Hrzánová Super.cz

S herečkou Bárou Hrzánovou jsme se při povídání o vůních na křtu knihy Cestopisná aromaterapie dostali k tomu, že její domov voní levandulí a vůně jí dodávají i energii nebo klid, což v této době potřebuje. Při rozhovoru se Super.cz si nebrala žádné servítky, ani co se politiky týče.

"Jsem poměrně prudký člověk a řízený cholerik, tak jsem poměrně dlouhou dobu nadávala a jsme si jistá, že bylo na co. Ale v poslední době už se jenom směju, protože to, co předvádějí naši vládní činitelé, nestojí za moji energii a můj hněv," míní Hrzánová.

Jako herečka téměř žádnou práci nemá. Více ale zpívá. "Jsou to ale spíš nárazové věci, jako když jsem v Českém rozhlase dělala takový adventní večer na Radiožurnálu s Máriem Bihárim a Adamem Pospíšilem, se kterými jsme strávili celé to první stanné právo a od dubna projezdili celou republiku po domovech důchodců a seniorských klubech," svěřila s tím, že z valné většiny šlo ale o charitu.

Pokud jde o další plány, opět půjde o hudební vystoupení. "Divadlo si v tomhle počasí představit nedovedu, to je nesmysl. Ale opět vyrážíme na naši Cigan Tour do Mikulova, kde budou asi tři nebo čtyři koncerty. Je to opět čistě charita pro domovy seniorů, pro hospice a také mentálně postižené," upřesnila.

A z čeho Bára s manželem Radkem Holubem žijí? "Paní ministryně Benešová nám tenkrát řekla, že máme být ve vatě, použila tenhle vekslácký výraz, který si pamatuju ze 70. let. To mě udivilo a urazilo. Děláme, co můžeme, a hlady zatím neumíráme. Nás nedostanou," uzavřela. ■