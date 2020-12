Ještě v 8. měsíci pracuje: Těhotná Veronika Kašáková natáčí film s obřím bříškem

Veronika Kašáková Super.cz

Už je ostatně klidnější, s partnerem našli dočasné bydlení, než se dokončí opravy na domě, který si pořídili, ale zatékalo do něj tak, že tam nebylo možné bydlet. "Je to sice malý byt, ale pro začátek bude pro miminko i nás stačit a na jaře snad už bude náš dům hotový. Ale bylo to náročné, během dvou měsíců jsme se stěhovali třikrát. Teď to budu mít do porodnice v Kadani trošku dál, ale pořád je to do patnácti minut," svěřila.

Zvládá i svůj nadační fond pro děti z dětských domovů. "Vzhledem k situaci jsme neměli jinou možnost než pracovat víc z domova, ale kupodivu to funguje, zvládám i schůzky přes Skype, takže mě to přesvědčilo a připravilo na to, že to bude možné i s miminkem," uzavřela. ■