Je mladá a zdravá, přesto ji koronavirus dostal: Krásná modelka bojovala s nemocí přes měsíc, stále má příznaky

S modelkou Nikolou Buranskou (28) jsme se potkali na poslední párty před lockdownem v polovině října. A hned krátce poté onemocněla covidem-19. "Vůbec nevím, kde jsem to chytla. Snažila jsem se chovat co nejopatrněji," řekla Super.cz.

"Měla jsem středně těžký průběh a nebylo to nic příjemného. Nechci to popisovat do detailu, ale měla jsem úplně všechny příznaky a doufám, že jsem si vytvořila aspoň na čas imunitu. Byla jsem doma přes měsíc. I když už jsem byla negativní, pořád jsem nějaké příznaky měla a ještě stále se mi úplně nevrátil čich," svěřila.

"Snažila jsem se dopátrat, kde jsem se mohla nakazit, ale netuším. Nejezdila jsem MHD, v taxíku jsem měla vždy roušku, stýkala se jen s úzkou skupinou lidí," krčila rameny Nikola, která je příkladem toho, že i mladý a zdravý člověk může mít závažnější průběh onemocnění.

"Jsem ráda, že už můžu pracovat. Mám za sebou i nějaké focení, teď se pohybuji kolem natáčení filmu Když prší slzy. Ale už se těším i na svátky, které plánuji strávit na Moravě s rodinou," uzavřela. ■