Bobo Švarc z Ordinace mu přirostl k srdci: Jak se Martin Zounar po 11 letech rozloučí s nejzápornější rolí své kariéry?

"Už to, kolik příběhů moje postava prožila, je neuvěřitelné. Začínal jsem jako totální sviňák, vzpomeňte si jenom na to, jak Bobo Švarc píchal panu Kanyzovi heparin. Byl jsem snad horší než doktor Cvach v Nemocnici na kraji města. Byl jsem strašné hovado," vzpomínal na svoji roli Martin, který nám prozradil i malé tajemství.

"Stalo se to, že se tam objevila další škodná, Heluš, kterou hraje Martina Randová. A scenáristé řešili, co dál s Bobem. Jestli ho odstřelí anebo nechají přejet autem, že je tu svini potřeba konečně potrestat. A ten trest nakonec přišel v jiné podobě, že Boba dali s Heluš dohromady. To zafungovalo, ta linka se začala psát spíš humorně," vyprávěl, jak vlastně nejšílenější seriálový pár vznikl.

Vizuálně se jeho postava měnila jen minimálně. "Jenom asi po padesátém díle jsem zjistil, že přestávám vidět na scénář a zjistil jsem, že potřebuju brýle. S brýlemi byla od té doby spjatá i moje postava," vyprávěl.

"Ordinace měla úžasnou sledovanost, co víc si přát, než v takovém projektu strávit jedenáct let. Nedokážete si představit, jaké to budou oslavy, až se budeme opravdu loučit. To bude peklo v řetězech," smál se.

A jak to bez příjmu ze seriálu zvládne finančně? "Byla to součást nějakého příjmu, ale lidé mají pocit, že herec v Ordinaci točí dvacet dní v měsíci. Ale já měl průměrně kolem šesti dnů, některé měsíce dokonce jen dva. Je tam mnohem víc dějových linek. Takže musím říct na rovinu, že mým hlavním zdrojem příjmů bylo divadlo. A to se, doufám, zase brzy začne hrát. Představení máme nazkoušená, a až se začne, máme v průměru osmadvacet představení v měsíci a na tři roky práce až až," uzavřel. ■