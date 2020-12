Poznali byste ji jako brunetku? Nevěstu ze svatební reality show mohli diváci v televizi vidět už před 10 lety

Nevěstu ze svatební reality show mohli diváci v televizi vidět už před 10 lety. Foto: Super.cz/TV Nova

„Když jsme se v roce 2010 s týmem JNS Cheerleaders přihlásili do Talentmánie, netušili jsme, jak daleko se dostaneme. Chtěli jsme divákům ukázat, jak skvělý sport (cheerleading - pozn.) děláme. V té době to byl širokou veřejností sport poměrně neznámý, a asi proto se naše vystoupení líbila a postupovali jsme až do finálových kol. Myslím, že nás to tehdy jako tým stmelilo a společné zážitky, jiné než z tělocvičny, byly další dlažební kostkou pro dlouhodobá přátelství,“ řekla Super.cz Simona.

Talentmánie, kterou uváděl Leoš Mareš a v porotě zasedli Pavol Habera, Adela Banášová, Zdeněk Troška, Michal Suchánek a Richard Genzer, pro ni byla první zkušeností před televizní kamerou.

„Bylo to ale úplně jiné než sociální experiment Svatba na první pohled. V Talentmánii jsme byli jako skupina a měli jsme podporu jeden v druhém, zatímco ve Svatbě jsem byla sama za sebe. A důvod pro přihlášení byl také úplně jiný, chtěla jsem najít lásku, kterou se mi dlouho najít nepodařilo,“ svěřila blondýnka.

Diváky zároveň ujistila, že ve svatební reality show nejde o nahrané scény, jak se někteří domnívají, ale že je celý experiment skutečný. „Nejelo se podle žádného scénáře (pokud nepočítáme ‚bodový scénář‘, že bude svatba, svatební cesta a společné bydlení) a to, jak mě vidíte na televizní obrazovce, jsem 100% já,“ dodala Míková.

Zmíněnému cheerleadingu se Simona dlouhou dobu věnovala na závodní úrovni, dnes v tomto sportu působí jako rozhodčí. ■