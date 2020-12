Nevěsta, která to od diváků Svatby schytala nejvíc: Kritika? Neřeším, vždycky mi bylo jedno, co si o mně kdo myslí

Natália Mykytenko na svatební cestě na Zanzibaru Foto: TV Nova

S tou si ale Natália, jak řekla Super.cz, hlavu neláme. „Upřímně? Kritiku neřeším. Vždycky mi bylo jedno, co si o mně kdo myslí a říká. Lidi jsou všelijací a já si už na ně zvykla.“

Na dotaz, zda by po zhlédnutí dílů dnes udělala něco jinak, odpověděla, že by víc projevovala své skutečné já.

„Jediné, co bych asi teď změnila, když vidím, jak je to natočené a sestříhané, by bylo to, že bych se mohla ještě více projevit, jaká doopravdy jsem. Mrzí mě, že v dílech není moc dobře poznat moje já,“ míní.

O projektu mluví jako o skvělé zkušenosti a velkém dobrodružství. A co říká na spekulace, že situace před kamerou nejsou reálné, ale nahrané a jde o habaďůru na diváky? „Opět ať si každý říká a myslí, co chce. Nikdo kromě nás osmi účastníku neví, jak to doopravdy bylo,“ dodala Natália. ■