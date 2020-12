Půvabná Slovenka okouzlila Zdeňka Svěráka ve dvou filmech po sobě. Později se vytratila z plátna i obrazovek

Zdeněk Svěrák a Ivona Krajčovičová ve filmu Co je vám, doktore? Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Co je vám, doktore, Vít Olmer, 1984

Hlavní hrdina komedie Co je vám, doktore? (1984) sní o úniku z technického chaosu do lůna přírody. Stejný problém řeší mnozí lidé i dnes.

Zubař Bohouš Burda je nenapravitelný idealista, který si pozvolna uvědomuje svůj odpor k přetechnizovanému světu. Vadí mu horečný spěch i maloměšťácké pachtění a už takhle nechce žít. Nejradši by se vrátil do idylických dob, kdy lidé nebyli závislí na technických vymoženostech, a žili v souladu s přírodou.

Svou ženu Blanku, která zastává vedoucí funkci, sice pořád miluje, ale vadí mu její posedlost kariérou a touha po úspěchu – manželku zajímá jen práce, nechce dítě a domácnosti i muži věnuje jen málo pozornosti.

Burdovi se do cesty připlete dívka Tereza, která vyznává podobné hodnoty jako on, a uprchnou spolu na „čistý a nezkažený“ venkov. Jak jejich útěk z města dopadne, se dozvíte v melancholické komedii Co je vám, doktore?, kterou uvidíte 8. prosince na Televize Seznam.

Režisér Vít Olmer na snímku spolupracoval se Zdeňkem Svěrákem (84), který si roli hlavního protagonisty napsal přímo na tělo. V jeho podání je zubař Burda prototypem obyčejného člověka, který si nespokojenost s realitou kompenzuje humorným nadhledem. Zároveň nabízí pronikavý, a přitom laskavý vhled do nitra české povahy.

„Neherec“ a jeho ženy

Zdeněk Svěrák sice zdůrazňoval, že se natáčení zúčastnil jako neherec, ale to je dáno jeho skromností. Jeho postava tragikomického antihrdiny skvěle kontrastovala s obskurním budovatelským prostředím Ostravska 80. let minulého století.

Burdovy osudové ženy ztvárnily Iva Hüttnerová (manželka Blanka) a Ivona Krajčovičová (Tereza). Mimochodem, právě Krajčovičová si po Svěrákově boku zahrála i o rok později v dalším Olmerově filmu Jako jed. Zde se objevila v roli atraktivní Julky Tomčányové, která poplete hlavu padesátníkovi potrefenému druhou mízou. Slovenská herečka si tak v obou Olmerových filmech zahrála temperamentní mladé ženy, které výraznou měrou ovlivňují starší a úspěšné muže.

Po krásce se slehla zem

Pro Krajčovičovou byl rok 1984 profesně nadmíru úspěšný. Dokončila studium na bratislavské Vysoké škole múzických umění a kromě komedie Co je vám, doktore? se objevila i v úspěšném osmidílném seriálu Povstalecká historie. V dalších letech jsme ji mohli vidět mj. v seriálu Materské znamienko nebo ve filmech Ideální manžel, Húkanie sovy, Dúhová cesta a Kúzelník Tobiáš.

Diváky proto překvapilo, když se v 90. letech vytratila ze stříbrného plátna i z TV obrazovek. Až později vyšlo najevo, že Krajčovičovou odstřihla od herectví vážná nemoc orbitocelulitida. Herečka musela také absolvovat náročnou hormonální léčbu. Dnes už je naštěstí v pořádku, ale herectví se nevěnuje. S manželem, režisérem Petrem Opáleným, založila uměleckou agenturu.

Ostrava pro pamětníky

Film Co je vám, doktore? se natáčel na několika místech, především v Ostravě, v Lužických horách a pak také v pražské Libni. Ostravské rodáky jistě zaujmou scény s již neexistujícími torzy továren v blízkosti Karoliny, Trojhalí nebo Cingrovy či Vratimovské ulice.

Kuchyňské „must-have“ v premiéře

Výpočetní centrum se nacházelo ve firmě Geoindustria Praha, která měla k dispozici v té době nejvýkonnější sálový počítač EC 1040. Fandové IT se nejspíš pousmějí nad jeho centrální feritovou pamětí o velikosti 512 Kb.

A pozor, film se mohl pochlubit i dalším technickým „zázrakem“ – divákům poprvé ukázal jeden z nejžádanějších divů socialistické domácnosti: mikrovlnnou troubu. ■