Manželka Justina Biebera promluvila o kožním onemocnění: Fanouškům ukázala obličej s pupínky

Hailey Bieber Profimedia.cz

„Tohle je třetí den, tak se to trochu uklidnilo,“ začala popisek u fotky pupínků. „Už několik let mám něco, čemu se říká periorální dermatitida. Má to různé příčiny a obvykle je to nejvíc znát na mých tvářích, kolem pusy, někdy i pod očima,“ uvedla.

„Vyrážku mívám, když zkouším novou kosmetiku, kvůli počasí, roušce nebo některým krémům na opalování,“ doplnila s tím, že musela během boje s onemocněním vyhledat odbornou pomoc dermatologa.

Jako modelka a manželka slavného zpěváka je Hailey pod neustálým drobnohledem. Hateři si najdou cokoliv, aby ji mohli kritizovat. Nedávno se své ženy musel zastat i sám Bieber (26), poté, co ji bombardovali komentáři, že není dost dobrá.

Hailey neustále srovnávali se zpěvákovou bývalou partnerkou Selenou Gomez. „Když vidím, kolik lidí se nás neustále snaží ponižovat, musím vás vyzvat, abyste se za nás modlili,“ vzkázal Justin fanouškům na sociální síti.

„Neumím si představit, jak mizerný život musí vést někdo, kdo chce trávit čas tím, že nadává druhým,“ dodal a popřál trollům, aby v životě našli lásku. ■