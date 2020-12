Modlí se za jeho život: Josefu Lauferovi posílá jeho kolega sílu, aby se po 9 měsících probudil z kómatu

Zdeněk Hrubý Super.cz

"Naplánovali jsme, že v únoru začneme Robinsona zase zkoušet. Pokud jde o premiéru, která měla být původně v listopadu, ve hře jsou dva termíny. Zatím je ve hře březen, ale já bych vzhledem k prognózám radši květen. To už totiž máme naplánované venkovní akce, jde o šňůru po hradech, zámcích a nádvořích, a to od května až do září," vysvětlil. "Souběžně s premiérou by mělo vyjít i cédéčko, máme připravený i filmový záznam a dva tři videoklipy," upřesnil.

Na jaře se měl původně odpremiérovat i rodinný muzikál Ostrov pokladů, na němž Hrubý spolupracoval s Josefem Lauferem, který už je devět měsíců udržován v umělém spánku. "Furt věřím, že Pepa se dostane do stavu, kdy bude v pořádku. Modlím se za něj. A ten muzikál by měl spatřit světlo světa na podzim roku 2021," uzavřel. ■