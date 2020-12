Richard Genzer přišel o miliony! Ukazuji rodině, jak vypadá chudoba, říká

Richard Genzer Michaela Feuereislová

„Stavěl jsem si hausbót a ten frajer mě podvedl. Teď by se mi ty peníze šikly. Podvedl mě o dva milióny, říkal jsem si, že to je v pohodě, že to nadělám. Ale už jsem minus čtyři milióny,“ řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka Genzer.

Bavič přiznal, že byl v práci naposledy v březnu. Jak se teď cítí? „Odvykl jsem potlesku. Je to zvláštní, nikdy bych nevěřil, že řeknu, že se těším do práce. Ukazuji rodině, jak vypadá chudoba. Zvykají si a asi začnu rozprodávat věci,“ přemýšlí Genzer, jenž bydlí na hausbótu, který ale není jeho.

„Ještě bych mohl prodat bicí, tak nevím. Pokud nějaká ženská nemůže otěhotnět, klidně jí prodám buben,“ nezapřel v sobě baviče Genzer. Tak snad mu v příštím roce bude přát více štěstí. ■