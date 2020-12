3 týdny na Maledivách mu nepřáli ani kolegové: Fešák Jan Kopečný s negativními reakcemi počítal

Jan Kopečný Super.cz

To, že na Maledivách zůstal tak dlouho, nebylo původně plánované. "Měli jsme letět na deset dní, ale nepřiletělo nám letadlo, den jsme strávili na letišti v Praze a dostali jsme za to tři dny navíc. No a na místě se nám tak zalíbilo, že jsme si pobyt ještě prodloužili," vysvětloval Honza, který se rozhodně nenudil a byl nadšený hlavně z potápění se žraloky.

Reakce na fotky, které z dovolené postoval na sociálních sítích, samozřejmě nebyly veskrze kladné. "Byly to dva tábory a našlo se dost lidí, kteří to hejtovali, ale s tím musí člověk počítat," míní zpěvák, který byl označován i za nezodpovědné hovado, které dovolenkuje v době nouzového stavu a pandemie.

Nyní už zkouší v divadle Broadway muzikál Láska nebeská a pracuje i na nové tvorbě kapely Botox. "Myslím si, že kolegové spadali právě do té druhé skupiny, která mě hejtovala, protože museli zkoušet a cvičit a já se válel na pláži. Takže jsem slyšel hlášky o tom, že mám čtyři odstíny tmavší opálení než oni. A s kapelou budeme točit dva klipy a do konce roku vydáme nový singl a budeme mít i nový merch," upřesnil. ■