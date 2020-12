Lejla Abbasová se bála o dcerku: Tříletá holčička chytila kombinaci dvou zákeřných nemocí

Lejla Abbasová Super.cz

Zvládat karanténu se čtyřmi dětmi pro ni byl zlý sen. Moderátorka Lejla Abbasová (40) navíc prožila týdny hrůzy, když onemocněla její tříletá dcera Iman. "Lékaři nemohli dlouho přijít na to, co jí je. Měla najednou spálu a mononukleózu," svěřila Super.cz Lejla , která má ještě devítiletého syna Davida a dvouletá dvojčata Bena a Toma.

Moderátorka nám popsala, jak život u nich doma v nouzovém stavu probíhal. "Velký rozdíl máme mezi první a druhou vlnou. První byla horší, protože jsme se s Davidem z Keni, kde jsme byli ještě s Ester Janečkovou a její Sárou, vrátili 19. března přímo do lockdownu. Šli jsme rovnou na tři týdny do karantény, do online výuky a nevědomí, co se bude dít. Byl to fakt masakr, David protestoval a byl nepříjemný. A navíc jsme byli na všechno sami," vyprávěla.

"Ale poučili jsme se a do druhého lockdownu jsme už šli s odhodláním, že už to bude lepší. I proto, že David změnil školu. Zase nám to ale zkomplikovala chuděra Iman, která už se těšila do školky. Byla tam tři týdny a lehla se spálou a mononukleózou. Doktoři pořád nevěděli, co jí je, pořád jí dělali nějaké testy a nevěřili, že to může být tahle kombinace. Šest týdnů pak musela ležet doma. Ostatní to od ní naštěstí nechytli a naštěstí jsme měli pomoc od mámy a paní na hlídání," svěřila.

"Pracovně je tahle doba samozřejmě úplná tragédie a nedá se ani nic naplánovat. Zvlášť můj drahý partner Volcan to dává hrozně, zvlášť s příchodem zimy, a je na cestě aspoň v hlavě," zmínila své (ne)aktivity, co se týče nadačního fondu Assante Kenya. Do Afriky se přitom ale už létat může, zrovna i do zmíněné Keni se pořádají dokonce zájezdy a v počtech nemocných koronavirem (dle dostupných informací) nedosahuje úrovně evropských zemí.

"Pandemii měli opravdu mírnou, protože roli sehrály faktory, které pro ně normálně moc dobré nejsou. Skoro vůbec nemají věkovou kategorii 65+, nemají patologické jevy, jako jsou cukrovky a nadváhy, lidé navíc včas odjeli z měst na vesnice, takže se ten virus nerozšířil," míní Lejla o situaci v Keni.

Možná by tedy bylo bezpečnější a pohodlnější trávit s rodinou nouzový stav tam. "My to chtěli, akorát tomu nepřála situace. Dlouho se nevědělo, kdy se bude Keňa otevírat, pak komplikace s karanténou a tak dále. Navíc tady má David tátu, tak jsem ho nechtěla brát na tak dlouho pryč," vysvětlila Lejla, která má nejstaršího syna s hudebníkem Michaelem Kocábem. ■