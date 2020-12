Muzikálová zpěvačka si zlomila nohu, na rehabilitace ale nechodila. Jak to dopadlo?

Karolina Gudasová Neuvirthová Super.cz

„Je to fajn, po dlouhé době mají všichni teoreticky nějaký čas, tak zkoušíme,“ řekla Super.cz zpěvačka v Divadle Broadway, kam chodí zkoušet muzikál Láska nebeská z písní Waldemara Matušky. „Tím, že jsem začínala v Semaforu, tak písničky Waldemara Matušky mě provázely celou mojí kariérou. Jsem ráda, že mě pan producent obsadil,“ uvedla zpěvačka.

Na jevišti už zkoušela bez sádry a bez berlí. „Strašně jsem se bála, že ta noha nebude v pořádku, protože kvůli koronakrizi a karanténě jsem nechodila na žádné rehabilitace, i když jsem to měla původně v plánu. Ale noha funguje a tančím,“ prozradila Karolína, která do teď trávila většinu času doma s dcerkou Emilkou a synem Marečkem.

„Se dvěma dětmi je to náročné, ale díky bohu máme domeček za Prahou a se zahradou, takže i teď jsme trávili spoustu času na zahradě. Máme kousíček řeku, takže procházky, vyjížďky na kole, teď jsem ráda, že se vše otvírá, protože budeme moct jít do zoologické zahrady, do bazénu, to nám chybělo,“ dodala zpěvačka. ■