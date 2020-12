Držitel ceny Thálie kvůli covidové pandemii na jaře požádal o odklad splátek hypotéky. Teď ho čekala velká rána!

Jan Kříž Super.cz

"Už jsme trošku finančně vykrváceli na té první vlně. Nebral jsem to tak, že bych měl mít rezervu na rok. Letos jsem jen tři měsíce regulérně vydělával peníze. Ale naštěstí jsme zdraví, zvládáme to, a měli jsme nějakou rezervu," řekl Super.cz Kříž.

"Jsme za Prahou, jsme ve svém baráčku, jen ta práce kdyby byla. Jinak je všechno zalité sluncem," krčí rameny.

Jeho manželka si začala přivydělávat, on zatím vyčkává. "Maruška se vrhla do výroby adventních věnců, které se jí moc povedly, mám z toho radost," chválí svou ženu. Honza zatím do práce nenastoupil, říká, že je to hodně složité.

"Problém je, že jak jsme pod smlouvami v divadle, nevíme, kdy se začne hrát, a nemůžeme někde podepsat smlouvu na nějaký dlouhý pracovní závazek. Jak otevřou divadla, musíme ze dne na den začít plnit naše povinnosti," vysvětluje.

Na jaře si požádal o odklad hypotéky, což bylo možné. Netušil však, jaké kvůli tomu později bude mít problémy.

"Využil jsem toho preventivně, protože jsem netušil, jak dlouho to bude trvat, jak to bude s prací. Ale pak mě to dohnalo. Ačkoli to banky neměly brát v potaz, některé se k tomu asi staví tak, že kdokoli měl odklad splátek, tak mu nevycházejí vstříc," podělil se o zkušenost.

"Chtěl jsem refinancovat hypotéku a bylo mi řečeno, že to nemůžou udělat právě kvůli odkladu splátek. Docela mě to zaskočilo. Už je to vyřešené, ale překvapilo mě, že se banky k tomu takhle postavily," dodal Honza. ■