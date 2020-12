Přítel Jana Bendiga byl zproštěn obvinění z obchodování s bílým masem. Od soudu odešel s podmínkou

Jan Bendig s partnerem Lukášem Rejmonem (vpravo) Michaela Feuereislová

Partner zpěváka Jana Bendiga Lukáš Rejmon čelil spolu s dalšími pěti muži ve věku 27 až 54 let obvinění, že v Praze údajně zjednávali muže, a to i nezletilé, k poskytování homosexuální prostituce v gay klubu. Obvinění od začátku odmítal. Od soudu nakonec odešel s dvouletou podmínkou s odkladem na tři roky za kuplířství. Ani s tou nesouhlasí, odvolávat se ale nebude, řekl Super.cz.

„Je to vykonstruované obvinění a hodlám se bránit,” řekl Rejmon hned na začátku hlavního líčení s tím, že s obviněními vznesenými proti jeho osobě nesouhlasí. Odmítl také, že by byl mezi tanečníky či návštěvníky klubu někdo mladistvý. Při přijímacích pohovorech dle svých slov vždy vyžadoval občanské průkazy a dbal na to, aby se do klubu nedostali nezletilí. Prostituci v klubu, kde v minulosti pracoval jako produkční, také rezolutně odmítl.

Přítel zpěváka Bendiga Rejmon čelil obvinění z údajného obchodu s bílým masem.

Falešné doklady

Od soudu Rejmon odešel s podmínkou.

„Odvolávat se nebudeme, i když s tou podmínkou nesouhlasím, protože se považuju za nevinného. Ale jsem rád, že nás soudkyně zprostila obvinění ohledně nezletilých. Že se prokázalo, že nás čtyři kluci chtěli podvést a vyrobili si falešné doklady, které používali v Ostravě i v Praze. U soudu se přiznali, že měli falešné doklady. Byli jsme zproštěni obvinění z obchodování s bílým masem,“ řekl Super.cz.

„Nebylo to nic příjemného a jsem rád, že mě Honza podporoval a stál za mnou,“ dodal Rejmon. ■