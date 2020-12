Krásky vystrkují zadečky: Plus size modelka i dcera Madonny předvedly svá pozadí v kalhotkách

Lourdes Leon a Ashley Graham Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Svlékly se pro značku, která nabízí spodní prádlo s nápisem "šťavnaté", což obě krásky zajisté jsou.

Plus size hvězda modelingu Ashley Graham se pro snímky svlékla do půlky těla a pozadí vyšpulila do fotoaparátu bez podprsenky.

To Lourdes byla trochu cudnější a na snímku, kde ukazuje své šťavnaté pozadí, na sobě má ještě mikinu. Ovšem na dalším snímku, kde sice není vidět její obličej, ale jsou jasně poznatelná její tetování, ukázala Leon svůj dekolt.

Lourdes v detailu: