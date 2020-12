Vánoce hodlá Sandra Pogodová trávit v exotice: Kam chce na poslední dny v roce herečka odletět?

Sandra Pogodová Super.cz

Po dvouměsíčním volnu se Sandra Pogodová (45) opět vrátila na prkna. Před diváky sice stále hrát nemůže, ale zkoušet už je povoleno. Herečka je ráda, že se po pauze mohla vrátit do práce, a to i přes to, že má během zkoušek na ústech roušku.

„Potom, co mám na sobě čtyři hodiny v kuse roušku, jsem velice ráda, že se dostanu na čerstvý vzduch a mohu se nadechnout, je to náročnější. Ale nechci se rouhat, jsem šťastná, že mohu chodit do práce,“ svěřila Super.cz herečka, která trávila poslední týdny většinu času doma.

„Přiznám se, že jsem měla skluz s knihou, takže se mi to volno hodilo, já jsem dopisovala knížku. Seděla jsem na zadku a opět jsem nabrala pár kilo, nehraji a nechodila jsem do práce, takže teď jsem velice ráda za to zkoušení,“ řekla Sandra, která chodí zkoušet do Divadla Broadway muzikál Láska nebeská.

Vánoční svátky a konec roku tráví herečka pravidelně v teplých krajinách, vycestovat se pokusí i letos, kdy je dovolená v zahraničí pro neustálá opatření trochu složitější. „Já se většinou snažím vypadnout na Vánoce do ciziny, někam do tepla. Pokusím se o to i letos, ale nevím samozřejmě, jak to bude za 14 dní, teď se situace na bojišti mění každý den. Pokud mi to vyjde, chtěla bych odjet někam do tepla, když ne, strávím to tady,“ svěřila se Sandra, která už se ale vidí na pláži.

„Miluji Asii a jezdím tam za kamarádem a tam by se dalo pobýt na mrzký peníz, takže uvidím, jak to dopadne. Musím zjistit, jaké jsou před cestou podmínky, tam, kde to bude nejjednodušší, tam vyjedu,“ dodala pro Super.cz herečka. ■