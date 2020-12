Vítězka StarDance s pověstným zadečkem odletěla do tepla. Pochlubila se postavičkou v plavkách

Veronika Lálová Foto: archiv V. Lálové

Tanečnice ze StarDance Veronika Lálová (29) si odletěla spravit náladu do Spojených arabských emirátů. „Měla jsem možnost na týden vycestovat a chvilku nemyslet na to, co nás všechny pohlcuje,“ řekla Super.cz specialistka na sambu, která se i díky mistrovskému vrtění zadečkem protančila s hercem Zdeňkem Piškulou (22) k vítězství ve StarDance .

Lálová už stihla fanoušky potěšit svou vytancovanou figurou v bikinách. „Opravdu nemám ráda zimu a sníh, takže jsem vděčná, že jsem mohla načerpat trochu pozitivní energie, myslím, že ji budu potřebovat. Přeji si, aby byl svět opět v pořádku a každý mohl naplno dělat to, co ho baví a živí,“ říká tanečnice, jež kvůli koronavirovým opatřením nemohla naplno vykonávat svou práci.

„Covid zasáhl skoro všechny profese, takže i pro mě je tohle období dost těžké. Miluji být mezi lidmi, vystupovat, učit tanec a cestovat,“ říká Lálová, která se nové době musela chtě nechtě přizpůsobit.

„V době covidové vyučuji tanec online, je to náročné, ale jsem hrdá na všechny své svěřence, že to zvládli a užili jsme si to i takto. S dětmi jsme nacvičili vánoční tanec. Také jsem jednou dokonce vystupovala, bez publika samozřejmě. Jedna z nejtěžších show bez té energie od diváků,“ dodala Lálová, která si to i tak uměla užít. A teď už si dopřává relax na prosluněné pláži. ■