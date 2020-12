Moderátorka Ester Janečková dojemně zavzpomínala na svou maminku (✝84), se kterou byla do posledního okamžiku

Ester Janečková Michaela Feuereislová

Na svůj profil na sociální síti si přidala fotografii s maminkou, kde je na jedné půlce ona sama jako miminko a maminka ji s úsměvem drží v náručí a druhý snímek je z poslední doby. "Tyhle dvě fotky od sebe dělí bezmála 48 let. Celý můj život... Bude těžký pokračovat dál bez Tebe, mami. Je toho tolik, v čem nám budeš chybět," začala svou dojemnou vzpomínku Ester Janečková.

"Moje máma byla nejstatečnější žena, co znám. Nebylo to vždy úplně jednoduché, protože ona nebyla tou mámou, kvočnou, co bojuje především za svoje děti. Bojovala za všechny a já občas žarlila. Ale hlavně jsem na ni byla a vždy budu nesmírně pyšná. A to je krásný pocit, být hrdá na svou mámu," napsala oblíbená moderátorka, která záhy prozradila, že s ní byla až do poslední chvíle.

"Moc děkuju Hospici Dobrý pastýř v Čerčanech, za lásku a něhu, se kterou o mámu pečovali. A za to, že jsme mohli být s ní. Zvlášť ty poslední dny to bylo velmi intenzivní a já toho mohla mámě říct víc, než za celý život. Jako kdyby se naše role obrátily. Hladila jsem ji a zpívala ukolébavky, které ona zpívávala mně. Jako kdybych byla svědkem porodu pro nový život. Zažila jsem, jak odcházela klidná, smířená a plná víry. Ještě před smrtí mi vstoupila do snu a díky němu vím, že teď už tančí," zakončila svou vzpomínku na milovanou maminku Janečková. ■