Hrůza si zahrál ve Slunečné. Decastelo a další kolegyně okomentovaly, jak mu to šlo

Michal Hrůza ve Slunečné Video: FTV Prima

„Mám tu malou roličku a hraju tak trochu sám sebe. Chtěl jsem být trošku jiný než ostatní, protože tady vedle mě stáli samí vynikající herci, a na ně já herecky nemám. Proto jsem si vymyslel, že přijedu na motorce, tedy takovém skútříku. Hvězda, která přijela na motorce, to je trochu neobvyklé, ne?“ smál se zpěvák své roli.

Nakonec přiznal, že pro něj hraní nebylo vůbec jednoduché. „Byl jsem překvapený, jak je těžké zahrát si v seriálu. Text se mi trochu pletl a vypadával,“ nešetřil sebekritikou. Na ukázku se podívejte ve videu.

„Dostal jsem radu od vynikajících herců, že člověk, když neumí hrát, tak nemá dělat, že je herec. Nesmíte přehrávat a přehánět to. Doufám, že se mi to podařilo, i když s tím textem to nebylo úplně perfektní. Občas jsem tam plácl něco jiného, ale moc mě to bavilo. Vstával jsem v půl šesté ráno, abych stihl nástup na půl osmou, a překvapilo mě, že všichni už tu byli připravení. Je to makačka a divák, když se v klídku dívá na další díl, nevidí, kolik práce za tím je,“ míní zpěvák.

Marek Lambora a Eva Burešová - Píseň kovbojská. Autorem je Michal Hrůza.

archiv FTV Prima

Nový kolega zaujal i přítomné dámy, které byly ohromené, jaký je Michal skromný a nesmělý kluk. „Michal byl úplně skvělý a bylo zábavné vidět, že když je na pódiu s kapelou, tak je suverén, a tady byl krásně něžný, pokorný, tichý,“ popsala setkání s muzikantem Eva Decastelo (42).

Hodně překvapená byla i Lucie Polišenská, která měla slunečný sbor vést, a ještě před Michalem Hrůzou. „Musím říct, že byl ze sboru nadšený a pořád nás chválil. Michal vůbec nepoznal, že my k holkám nepatříme a jen otvíráme pusu,“ smála se i Regina Řandová.

„Když zapomněl nebo spletl text, tak se omlouval, byl moc milý. Nebylo to, že přišla namistrovaná hvězda. Ke všem se choval naprosto stejně. Já jsem se s ním setkala osobně poprvé,“ dodala herečka. ■