Tento žhavý polibek jim před 20 lety vynesl ocenění: Herečky se o něj pokusily znovu, takhle to dopadlo

Sarah Michelle Gella a Selma Blair (vlevo) Profimedia.cz

Líbačka Sarah Michelle Gellar (43) a Selmy Blair (48) ve filmu Velmi nebezpečné známosti z roku 1999 se stala hitem. Slavné krásky si za ni v následujícím roce dokonce odnesly cenu MTV Movie Awards. V rámci propagace letošních udílení MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Times (GOAT) se herečky pokusily legendární polibek zopakovat. Jak to dopadlo, se podívejte ve videu níže.