Neholí si chloupky na tváři a netrhá srostlé obočí. Mladá žena (31) je hrdá na svůj ukázkový knír!

Eldina Jaganjac se neholí. Co ji k tomu vede? Profimedia.cz

Neustálé tlaky společnosti na to, aby vypadala jako ze škatulky, jí ale lezly krkem. Letos v březnu se Eldina rozhodla k radikálnímu kroku. Přestala si holit knír i pečovat o obočí. A rázem se prý cítí lépe a kupodivu i mnohem ženštěji!

Eldina si pochvaluje, že se oficiálně potkala spíše s pozitivními reakcemi. I když ne tak úplně... „Mám celkem dobré reakce, ale jsem si jistá, že mě za mými zády i pomlouvají, ale to je mi fuk. Všimla jsem si, že se někteří muži dívají na moje obočí, jako bych měla třetí hlavu,“ nechala se dáma s knírkem slyšet pro web tyla.com.

Elda svůj knírek hrdě nosí i proto, aby ukázala na nerovnoprávnost žen a mužů. „Když se muž neholí a netrhá si obočí, nikdo si toho ani nevšimne a nikdo to nekomentuje,“ zlobí se kníratá žena.

Dívky to prý kvůli ideálu ženské krásy mnohdy přehánějí. „Většina děvčat ve třinácti letech zpanikaří a holí a trhají všechno, co mohou. A to jen proto, aby je většinová společnost přijala a ony splnily to, co se od mladé ženy očekává,“ míní Eldina.

Ta je díky svému netradičnímu rozhodnutí mnohem sebevědomější. Nestydí se a je na svou neoholenou tvář a srostlé obočí hrdá.

A co si myslíte vy? Měla by si žena holit knírek a trhat srostlé obočí? Hlasujte v anketě pod článkem. ■