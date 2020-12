Vnadná hvězda, která v oblíbeném seriálu ukázala úplně všechno, přiznala problémy s anorexií

Matilda De Angelis Profimedia.cz

Psychologická minisérie Mělas to vědět se minulý týden dočkala závěrečného dílu. Trhák, na jehož produkci se podílely HBO a Nicole Kidman (53), jež si zahrála i hlavní roli a nazpívala ústřední píseň, měl u diváků obrovský úspěch mimo jiné díky nečekanému rozuzlení.

Kromě Kidman, Hugha Granta (60) nebo Donalda Suterlanda v seriálu zabodovala i italská herečka Matilda De Angelis (25). Vnadná kráska se předvedla zcela nahá a sebevědomí z ní přímo sršelo. Ovšem není to tak dávno, co na vlastní tělo pohlížela úplně jinak.

Matilda přiznala, že v dospívání trpěla anorexií, kterou způsobila touha po pozornosti. „Byl to velmi drastický způsob, jak dát světu najevo, že jsem tady,“ promluvila otevřeně v jednom z rozhovorů v roce 2018.

„Když je vám 16, máte sklony věci dramatizovat. Vztahy s rodiči, s chlapci. Anorexie pro mě byla způsobem, jak se vidět jinak a změnit svoje tělo, a bylo to děsivé. Ponesu si to s sebou do konce života. Nikdy od toho nemáte pokoj,“ přiznala.

De Angelis doplnila, že se dnes snaží své tělo přijímat, jaké je, i se všemi nedokonalostmi. „Snažím se se světem sdílet svou lidskou tvář. Takže na sociálních sítích fotím třeba své strie,“ doplnila.

Herečka se na Instagramu nedávno pochlubila například snímkem obličeje plného akné. „Pupínky jsou sexy, celulitida je sexy, bříško je sexy, všechno je sexy,“ napsala do popisku selfie.