Každoroční vánoční koncert a turné musel Václav Neckář zrušit: Jak zpěvák zvládá dobu bez zpívání?

Václav Neckář Foto: Marija Kalinkina

„Museli jsme zrušit 23 koncertů. Je to těžká doba, doufám, že se to na jaře zlepší. Například vystoupení v Zábřehu jsme letos měnili už šestkrát,“ svěřil se Super.cz Jan Neckář. S bratrem tak mají na nadcházející dny prázdný kalendář a většinu času tráví doma.

„Jsme samozřejmě nešťastní, že nemůžeme zpívat, snad alespoň na ty Vánoce budeme moct být spolu,“ svěřil se Václav Neckář, který by raději trávil čas na jevišti před fanoušky. „Je to nešťastné i vzhledem k našemu věku, doufám, že tady za rok všichni ve zdraví budeme,“ prozradil zpěvákův bratr s tím, že už má naplánovaná vystoupení na příští zimu. „Měli bychom mít vánoční koncert v Divadle Broadway 6. prosince, snad se vše podaří a budeme naše fanoušky opět moct potěšit, když to letos nevyšlo,“ dodal muzikant. ■