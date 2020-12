Vystřídaly se u ní snad všechny příznaky covidu: Zpěvačka konečně může jet za rodinou

Alžbeta Bartošová už se těší domů. Super.cz

Po čase se Alžbeta Bartošová vrátila mezi své kolegy do divadla, za což je velmi ráda. Poslední týdny totiž muzikálová zpěvačka trávila doma. Svou profesi vykonávat nemůže a vedle toho onemocněla koronavirem . „Docela mě to čaplo,“ svěřila Super.cz Bartošová.

Doma se Betka nenudila. „Našla jsem si různé aktivity, začala jsem třeba vyrábět svíčky jako dárky. A také jsem začala studovat,“ svěřila Betka, která tak myslí na zadní vrátka.

„Během té první vlny jsem si řekla, že je potřeba dodělat si školu. Předpokládala jsem, že to bude trvat trochu dýl, že nebude jen jedna vlna. Takže se teď učím. Studuji pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je to distančně, je to zajímavé, ale dá se to, je to teď víceméně o tom domácím studiu,“ prozradila zpěvačka, kterou jsme potkali na zkoušce muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway.

Betka je ráda, že se mohla vrátit do práce a po nemoci je opět ve formě.

„Měla jsem teploty, ztratila jsem čich a chuť. Kašel jsem moc neměla. Pak se mi zdálo, že mi je dobře, jen jsem byla strašně unavená. A na dvanáctý den přišly potíže s břichem a křeče. Docela mě to čaplo. Samozřejmě to mohlo být horší, ale rozhodně jsem neměla bezpříznakový průběh. Teď se cítím dobře,“ dodala Bartošová, která se těší za rodinou. Na rodné Slovensko pojede po několika měsících a bude tam trávit i Vánoce. ■