Už se pomalu chystá na miminko: Zpěvačka Verony v 7. měsíci zařizuje dětský pokojíček

Veronika Stýblová Foto: Super.cz/Lukáš Kenji Vrábel

Zavítali tak do fotoateliéru, kdy nafotili hned několik těhotenských snímků. Vedle toho si nastávající maminka nechala už udělat také 4D ultrazvuk. „Hodně lidí nás od toho odrazovalo, protože když miminko nespolupracuje, tak odcházíte smutní bez jediné fotky. Nicméně jsme se nenechali odradit a dali na svůj rodičovský instinkt, že to prostě vyjde. No a vyšlo to,“ svěřila Super.cz zpěvačka. „Od té doby nedělám doma nic jiného, než že koukám na videa a fotky a žasnu nad tím, co dnešní technologie dokáže. Od té doby říkám, že nosím v bříšku manželův malý klon, protože mu je neskutečně podobný, ale uvidíme až se narodí,“ dodala Veronika.

Ta už se s manželem přestěhovala do nového domečku a pomalu také řeší výbavu pro miminko. „Pokojíček zařizujeme pomalinku, protože na to je přece jen ještě čas, ale většinu věcí, jako je cestovní postýlka, houpátko, autosedačka nebo kočárek, už máme, ten ale máme schovaný u mého taťky, protože já jsem zkrátka hodně pověrčivá. Valnou většinu oblečení mám od přátel nebo mojí ségry, která má půlročního chlapečka. Každopádně jsem pár věcí nakoupila přes internet, ale moc jsem to nepřeháněla. Beztak se vše bude asi řešit za chodu,“ prozradila Super.cz nastávající maminka. ■