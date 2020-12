Krásná Kazmova přítelkyně se zpěvem nekončí: I po Tváři se chce věnovat muzice

Andrea Kalousová Super.cz

Že nemá jen krásnou tvářičku, dokázala ve Tváři. Modelka Andrea Kalousová (24) v show zaujala svými výkony a hudbě se chce věnovat dál. Nově si vyzkoušela i filmové herectví, potkali jsme ji na natáčení filmu Když prší slzy. "Vůbec nevím, jak se tyhle věci kolem mě dějí, přichází to samo a myslím si, že to rozběhla i ta Tvář," řekla Super.cz Andrea.

Užila si i to, že se natáčelo v baru a kolem byla spousta lidí. "Myslím, že všem po té době společnost chybí. Je to fajn. A cítím se i bezpečně, na covid jsem byla negativně testovaná stejně jako další členové štábu. Takže já jsem v pohodě, a jestli tady nikdo není, to asi později zjistíme," krčila rameny.

Před měsícem se Andrea nechala ostříhat, musela počkat, až skončí právě natáčení Tváře, a s účesem na mikádo je spokojená. "Už jsem ho měla před třemi roky, tak jsem věděla, do čeho jdu. I když jsem mohla počkat na jaro, teď mi trochu chybí, že jsem dlouhé vlasy mohla použít jako šálu," smála se.

Andrea má s přítelem Kamilem Kazmou Bartoškem za sebou exotickou dovolenou na Zanzibaru, na další se prý kvůli pracovním povinnostem v dohledné době nechystají. "Jsem v pracovním režimu a nerada bych z něj vypadla, i když menšímu výletu bych se nebránila. Připravuju vlastní hudební projekt, baví mě to a naplňuje, ale za zpěvačku se zatím nepovažuju, to je ještě dlouhá cesta," uzavřela. ■