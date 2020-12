Syn Martina Dejdara kvůli dvěma zlomeným obratlům sekl s hokejem a zkouší tátovu profesi

Matěj Dejdar zkouší herectví Super.cz

Matěje jsme vyzpovídali na natáčení filmu Když prší slzy režisérky Michaely Semely, kde dostal malou roličku. "Už v létě jsem točil Stáří není pro sraby, kde Míša spolupracovala s režisérem Magnuskem a oslovila mě znovu. Asi jsem se osvědčil," smál se Matěj.

Herectví za směr, kterému by se věnoval na plný úvazek, ale nepovažuje. Rád by dostudoval vysokou školu, s přítelkyní, slovenskou modelkou Sofií Sekelovou, společně navrhují kolekci tepláků a v neposlední řadě se věnuje i rodinnému baru.

"Ale zatím máme furt zavřeno a vyčkáváme, jak se to bude dál vyvíjet. Uvažujeme, že bychom otevřeli vždycky na víkend," vysvětlil Matěj, který by se měl od nového školního roku vrátit ke studiu psychologie.

"Mám za sebou asi dva měsíce na University of New York, ale přerušil jsem studium kvůli jiným věcem a nevěděl jsem, jestli studovat chci. Ale rozhodl jsem se, že ano, takže se zase vrátím do prvního ročníku," doplnil. ■