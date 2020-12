Na vyholenou hlavu si zpěvačka nasadila barevnou paruku a vyfotila se jen v podprsence

Halsey Profimedia.cz

Zpěvačka Halsey (26) nenechá nikoho na pochybách, že je to rebelka. I když si oholila hlavu strojkem, stále se nejčastěji fotí s parukou na hlavě.

Na další peprný snímek, kterým je selfie jen v podprsence, zvolila pěkně barevnou paruku. Sexy fotka se líbila téměř 3 miliónům jejích fanoušků, kteří si nedávno mohli začít objednávat první knihu, kterou zpěvačka napsala. Jde o sbírku básní, která se dotýká i jejího života s bipolární poruchou. Zpěvačka v ní odhaluje své nitro.

Halsey se letos nedočkala nominace na Grammy, ač měla v uplynulém roce úspěšné hity, které se dlouho držely v žebříčku Billboard Hot 100. Fanoušci to nenechali bez povšimnutí a k absenci svých oblíbených umělců v nominacích vyjadřovali nesouhlas.

„Přemýšlela jsem nad celou situací a ráda bych zvolila svá slova pečlivě, protože mi mnoho lidí vyjadřuje sympatie a lítost od chvíle, kdy byly zveřejněny nominace na Grammy. Ceny Grammy mají takový nepolapitelný proces. Často to může být o tom, co se děje v zákulisí. O soukromých vystoupeních, známostech se správnými lidmi, ale i úplatcích. Není to vždy jen o hudbě, kvalitě a kultuře jako takové. Ač jsem nadšená z úspěchů svých talentovaných kolegů, kteří byli letos ocenění, doufám v budoucnu ve větší transparentnost nebo reformu. Jsem si taky jistá, že tento příspěvek mě zařadí na černou listinu,“ napsala tehdy k situaci Halsey. ■