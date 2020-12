Kašlal na nitro a vrátilo se mu to: Vojta Drahokoupil promluvil o úzkostech a depresích

Vojta Drahokoupil Super.cz

Je to pár týdnů, co se Vojta Drahokoupil (25) rozepsal o svých psychických problémech . Ty ho začaly trápit zhruba před rokem, kdy měl úzkosti a deprese. Nyní je na tom zpěvák dobře a Super.cz prozradil, co mu pomohlo.

„Je to tak, je to už rok, co to u mě vypuklo, teď jsem na tom dobře. Měl jsem odborníky, povídal jsem si s lidmi, protože jsem kašlal na ten vnitřek a opravdu jsem vůbec nevěděl, jak je to důležité být ve vnitřním klidu a v pohodě,“ svěřil Super.cz Drahokoupil. Současná situace, kdy jsou umělci stále bez práce, rozhodně nikomu nepřidá. Vojta už ale ví, jak s nepříjemnými stavy bojovat.

„Malinko se mi to vrátilo, psychicky a fyzicky, takže jsem si dal pauzu. A teď, i když jsem sám doma, tak jsem si na to zvyknul. Čtu si knížky, věci, co mě zajímají, občas medituji nebo se věnuji hudbě. Dřív jsem ale samotu vůbec nezvládal,“ svěřil se zpěvák, kterého jsme potkali na zkoušce v Divadle Broadway. S kolegy začal zkoušet nový muzikál Láska nebeská, který by měl mít premiéru v příštím roce.

Vedle toho už se také těší na blížící se vánoční svátky, které s maminkou a bratrem nebude trávit doma. „Mamka jede za námi, mám větší byt v Praze a zlatého retrívra, takže ho nechci nikam převážet. Poprvé zažiji Vánoce v Praze, bude to jiné, ale věřím tomu, že si to užijeme. Mám je strašně rád, miluju je a pojďme se víc radovat, alespoň pod těmi rouškami,“ dodal zpěvák. ■