Tělo se mění a kila naskakují. Krásná česká zpěvačka bude brzy maminkou

Veronika Stýblová Foto: foto Lukáš Kenji Vrábel

Jsou to dva měsíce, co Veronika Stýblová zveřejnila krásnou novinku. Zpěvačka skupiny Verona se poprvé pochlubila rostoucím bříškem a oznámila své těhotenství. Od září se už pořádně zakulatila, a tak se spolu s manželem rozhodla, že si nafotí těhotenské snímky na památku.

„Mám dojem, jako kdyby to bylo teprve včera, co jsem manželovi oznámila, že čekáme miminko, a teď už jsem v polovině 7. měsíce a nemohu uvěřit tomu, že tu za chvíli bude o človíčka navíc,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. Svůj požehnaný stav si užívá a má to štěstí, že jí je stále dobře.

„Těhotenství je skutečně krásná věc, i přes to, že se moje tělo tak neskutečně mění a kila naskakují. Každý pohyb toho našeho malinkého andílka je pro nás doslova dar z nebes a moc si těhotenství oba s manželem užíváme,“ prohlásila Veronika, která už se na miminko moc těší. „Přijde mi celkem legrační, že maličký je asi nějak napojený na manžela, protože jakmile jdu na ultrazvuk sama, tak si hraje na schovávanou, ale když jdeme společně, tak se ukazuje jak prvotřídní model. Minulý týden jsme byli na 4D ultrazvuku,“ svěřila se zpěvačka.

Bez památky na první těhotenství by se nastávající maminka neobešla. „Jelikož čekáme první miminko, tak jsme si říkali, že tyto zážitky chceme uchovávat nejen pro sebe, ale i pro malého. Proto jsme se nechali takto před Vánocemi i nafotit, abychom měli krásné fotky ještě s bříškem,“ řekla Super.cz Veronika, která už se krásně zakulatila.

„Focení bylo skvělé v tom, že fotograf Lukáš Kenji Vrábel nás do ničeho nenutil a snažil se co nejlépe zachytit moment a rozpoložení, ve kterém jsme se právě v daném okamžiku nacházeli. Focení probíhalo asi 3 hodiny a bylo skutečně plné smíchu a radosti, a proto jsme si ho tak moc užili,“ dodala zpěvačka. ■