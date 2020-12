Milan Peroutka málem nestihl letadlo do Egypta: Kuriózní mýlka ho mohla přijít draho

Tato sestava málem nestihla letadlo. Foto: archiv M. Peroutky

Spletl si totiž letiště, což je v Praze celkem umění. Namísto na Letiště Václava Havla v Ruzyni totiž zamířil do Modřan na letiště Točná. „Musím se přiznat, že jsem byl dost překvapený, že když jsem dorazil na letiště, tak tam všude byla tráva,“ prozradil se smíchem v hlase Super.cz Peroutka. Pár hodin před tím mu ale do smíchu rozhodně nebylo. „Jako jo, měl jsem trochu nahnáno. Byl by to průšvih jako hrom.“

A nebyl to jediný cestovatelský zádrhel bývalého účastníka televizní show Tvoje tvář má známý hlas, který na sebe upozornil i v seriálu Ordinace v růžové zahradě II. Když už byl na správném letišti, zamířil na špatný terminál. To samé se povedlo i jeho dámskému doprovodu.

„Nějak jsme se zapovídaly a nedávaly pozor. A už to bylo. Naštěstí to pražské letiště není tak obrovské jako třeba v Londýně nebo v Paříži. Takže se nám podařilo rychle přeběhnout,“ usmívala se držitelka titulu Dívka roku 2016 Gášpárová. Nakonec všichni i přes komplikace do Egypta dorazili. ■