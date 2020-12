Dvojnásobná máma Shakira (43) vytasila sexy zadeček a rozvlnila své pověstné boky v novém videoklipu

Shakira v novém klipu k písni Girl Like Me Profimedia.cz

Zpěvačka rozproudila fanoušky nejen svou obdivuhodnou figurou, kterou předvedla v úsporném crop topu a kraťáscích, ale také choreografií, která se stala hitem internetu. Její příznivci se předhání v natáčení videí, kde tancují podle Shakiry.

Píseň Girl Like Me nazpívala se znovuobnovenou skupinou Black Eyed Peas. Zajímavostí je, že frontman kapely will.i.am na této písni se zpěvačkou pracuje již 12 let. „Pro ty, kteří to nevěděli, Shakira přišla do mého studia už v roce 2008, kdy jsme začali pracovat na Girl Like Me,“ okomentoval nový klip sám frontman kapely. „Jsem šťastný, že je song venku. Vytvořil jsem několik verzí téhle písně, až jsme dospěli k té perfektní,“ dodává.

Zpěvačka se v klipu svým outfitem vrací do 80. let a připomíná herečku z filmu Flashdance. Nechybí černé návleky na nohou a čelenka na čele. Kromě senzačních křivek, pevného bříška a kulatého zadečku Shakira předvedla, že je stále zdatnou tanečnicí jako v klipu Hips Don’t Lie a mnohé překvapila i tím, jak skvěle tahle maminka synů Milana (7) a Sashi (5) ovládá jízdu na skateboardu. ■