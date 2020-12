Hvězda 4 Tenorů bez peněz. V karanténě začal zpěvák pracovat ve skladu, jeho manželka tanečnice šije podprsenky

Michal Bragagnolo si musí přivydělávat jinak než zpěvem... Super.cz

"Deniska se pustila do šití, šije svoje sety, podprsenky, bodýčka. Vydala se úplně jinou cestou, když se nemůže umělecky vyjadřovat. Já jsem v první vlně na nic nečekal a šel jsem na dva měsíce makat do skladu. V létě jsme udělali pár koncertů se 4 Tenorama, a pak přišla druhá vlna a zase jsme bez peněz," řekl Super.cz Bragagnolo.

"Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Vyčkávám, co vláda vymyslí a doufám, že to rozvolnění bude rychlejší. Lidé si odvyknou chodit do divadla, my si získáváme diváky, a když je taková odmlka, tak se bojím, že na nás třeba nepřijdou," vysvětluje.

Bragagnolo je rok ženatý. Na miminku během karantény s manželkou ale nepracovali. "V plánu miminko je, nepracujeme na něm zatím. Nebyly na to úplně myšlenky, i když na to byl čas. Člověk má teď jiné starosti, hlava těmto věcem nejde naproti," dodal Bragagnolo na zkoušce 4 Tenorů. V neděli mají v 19 hodin online koncert z hradu Karlštejn. "Doufejme, že fanoušky alespoň takhle na dálku potěšíme," dodal. ■