Těhotná dcera (26) Ivany Christové se krásně zakulacuje: Z bývalé Miss se už brzy stane babička

Ivana Christová s dcerou Foto: archov Daniely Christové

Ivana Christová (50) to v životě neměla vždy jen zalité sluncem. Byly doby, kdy si procházela těžkou životní zkouškou.

„Procestovala jsem celý svět, vydělala jsem si krásně, pak jsem potkala svého exmanžela, narodilo se mi krásné dítě, on mi pak ukradl všechno, co jsem vydělala, a musela jsem začínat znovu. Ale to všechno formovalo moji osobnost a ta se formuje pořád," svěřila se loni Super.cz historicky první československá královna krásy.

Všechno špatné ale jednou skončí a zdá se, že se jí blýská na lepší časy. Její krásná dcera Daniela (26) čeká miminko a z bývalé Miss se zanedlouho stane šťastná babička. Daniela Christová se nedávno pochlubila další radostnou novinou, a to, že s partnerem stihli ještě před porodem svatbu.

Jak dokazuje snímek z těhotenského focení, Daniela se už krásně zakulatila a miminko se pomalu ale jistě chystá přijít na svět.

Ivana pověsila před mnoha lety kariéru modelky na hřebík a začala podnikat v kosmetickém průmyslu. To po ní zdědila i její krásná dcera, která se živí jako vizážistka. ■