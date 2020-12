Ornella Koktová je na rizikovém těhotenství! Promluvila o křečích a bolestech

Ornella Koktová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram O. Koktové

Ornella Koktová (27) je potřetí těhotná a poprvé zažívá vážné zdravotní problémy. Prožívá rizikové těhotenství a musí na sebe být velmi opatrná. "Je to tak. Je to hodně náročné, ale co se dá dělat," řekla Super.cz Ornella.