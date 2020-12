Ornella Koktová se nechala v 5. měsíci těhotenství nafotit nahá. Prsa zakrývají jen květiny

Ornella Koktová čelá třetí dítě. Foto: Kateřina Tykvartová

"Třetí těhotenství je pro mě rozhodně to nejtěžší. Cítím se unaveně, spokojeně, ale někdy bolestivě," řekla Super.cz Ornella, která se musí starat o své dva syny Quentina a Svena.

"Být mi po třicítce, tak to nedám. Je to fakt mazec. A to mám štěstí, že mám syny hrozně hodné," prozrazuje.

Zatím nezná pohlaví miminka. "Nevíme pohlaví ani jméno. A nemám sílu v tomhle předvánočním chaosu o tom vůbec přemýšlet," dodala. ■