Roušky ve fitku jsou děs: Budu možná muset zase zavřít, míní cvičitelka Hanka Kynychová

Hanka Kynychová si zoufá z povinných roušek ve fitkách. Super.cz

"Je to věc, která mi připadá strašně nesmyslná, protože na cvičení si všichni přijdeme ty plíce vyvětrat. Přitom se dusíme, když vtahujeme všechen ten bordel z roušky zase zpátky do sebe. Tahle aktivita u mě bude probíhat tak, že nechám otevřená okna, bude tam průvan, dodržíme odstupy, ale je to zkouška, kdo s koho. Já si spíš myslím, že to lidi odradí a chodit nebudou," míní Hanka.

Už skoro váhá, zda raději nezavést zpět online hodiny, kdy může cvičit doma každý sám, tedy bez roušky. "Mohlo by se stát, že budu ve fitku stát sama, protože holky mi nepřijdou, opravdu se k tomu online vrátím, protože to je jedna z možností, kterou jsem si během lockdowvnu přivydělala, abych mohla doplatit nájmy, které se nám ani v programu pomoci Covid nájemné nedostanou v plné výši," krčila rameny. ■