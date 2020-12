Těhotná modelka se vyfotila nahá v zrcadle: Partnerka slavného zpěváka dostala vyhubováno od fanynky

April Love Geary Profimedia.cz

Modelka už má s Robinem dcery Miu (2) a Loly (1). Děti rodí jako na běžícím páse a z komentářů na sociálních sítí si nic nedělá. Už v minulosti se do ní fanoušci pouštěli, že vypadala lépe, když byla štíhlejší a nebáli se ji kritizovat i v době, když už byla těhotná se třetím potomkem, jen informaci nesdílela.

April si nyní přidala na profil snímek, který pořídila jako selfie v zrcadle a na kterém na sobě nemá vůbec nic. Poprsí jí zahalují dlouhé vlasy a intimní partie nejsou pod těhotenským bříškem vidět. Pod fotkou se ihned objevil komentář jedné ze sledujících: „Holka, co to děláš?“ Na to Geary pohotově odpověděla: „Seču trávník! Jako co to vypadá, že dělám?“ To už si fanynka nebrala servítky a řekla modelce: „Vypadá to, že děláš až moc. Tvoje nahé tělo má být pro oči tvého manžela, ne pro celý svět.“ Vzhledem k tomu, že s Robinem jsou stále ještě snoubenci a ke svatbě nedošlo, April odpověděla: „Ale já nemám manžela, a také bych chtěla dodat, že žádný muž nevlastní MOJE tělo.“

Geary je s Thickem ve vztahu od roku 2014. Na konci roku 2018 se zasnoubili, tehdy čekala už druhou dceru. Zpěvák má ještě desetiletého syna Juliana z předchozího manželství. ■