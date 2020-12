Letošní Vánoce bude mít Bára Kodetová skromné: Kvůli nedostatku práce si dala s rodinou omezený budget

Barbora Kodetová Super.cz

Již pár měsíců se nemůže naplno věnovat své profesi. Bára Kodetová (50) v divadle posledních pár měsíců nebyla a zatím není jasné, kdy se na prkna vrátí. Začala se tak věnovat trochu jiné profesi, a to zpěvu. „Tak jak to bývá, všechno zlé je k něčemu dobré, já jsem začala zpívat před rokem a půl,“ řekla Super.cz herečka, která vystupuje po boku svého muže, houslisty Pavla Šporcla.

„Díky tomu, že jsem na sobě poctivě pracovala, mě manžel přizval ke spolupráci, a to hlavně v době korony, dělali jsme streamy z domova a zjistili jsme, že to jde, že to funguje a že se to lidem líbí,“ prozradila Bára s tím, že už za sebou mají i větší koncert.

„Nedávno jsme spolu vystupovali k výročí 17. listopadu a připravujeme společné projekty a těším se na to,“ prozradila herečka, kterou jsme potkali na menším zákroku na Žilní klinice. Do letošních Vánoc zbývá už jen pár týdnů, a jak sama Bára přiznala, rozhodně za dárky příliš neutrácejí.

„Myslím, že si všichni přejeme, abychom byli zdraví a aby se ekonomická situace této země nedostala do takového bodu, že bychom měli velkou ekonomickou krizi. Přeji si, aby to skončilo,“ prozradila herečka a dodala. „Děti to chápou a letos jsme si na Vánoce dali velmi omezený budget a snažíme se žít skromněji a vnímat Vánoce z větší hloubky,“ dodala Bára. ■