Miliardář Karel Janeček změnil image a stal se na týden chuďasem. Přespával na ubytovně a třídil prádlo bezdomovcům

Hlavním cílem show je pomoci zdravotně či sociálně znevýhodněným skrze neziskové organizace. Každý ze sedmi českých milionářů v závěru své týdenní cesty věnuje statisíce těm, kteří to podle nich opravdu potřebují. Jak si Karel Janeček (47) poradil s 550 korunami na týden?

„Vrátil jsem se do svých studentských let, kdy jsem si musel hlídat finance a k večeři si vařil rýži s kakaem. Ceny tehdy byly jinde, ale mám představu o tom, jak se vyvíjí cenová hladina. I když nechodím nakupovat, mám řádové povědomí o tom, kolik co stojí. Rozhodně to byl můj asi nejlevnější týden, co si pamatuju,“ říká miliardář.

Jako jediný z účastníků musel výrazně změnit svou image, protože je veřejně známou tváří a před pracovníky organizací musel zůstat inkognito. Díky šikovným rukám maskérky ho nepoznala ani vlastní dcerka. „Isabelce byl tehdy rok a kousek. Byla zmatená, když jsem na ni začal mluvit. Vůbec mě nepoznala,“ přiznal Janeček.

Během týdne toho zažil opravdu hodně a má o čem vyprávět. „Nejvíc vzrušující bylo, když jsme šli do ghetta, kam nechtěl jít ani ten sociální pracovník. Vešel jsem tam, stál tam šíleně svalnatý týpek bez trička a bylo jasné, že má v sobě bůhvíco, ale přesto se s ním dalo jednat. Byl tam strašný smrad a špína. To je na tom asi to nejhorší,“ míní.

Kromě dojemných a emotivních zážitků, které v týdnu nashromáždil třeba při návštěvě handicapovaných, má Karel Janeček i méně oblíbené vzpomínky. „Největší nepohodlí jsem pocítil, když jsem třídil spodní prádlo pro bezdomovce. To bylo i na mě hodně,“ přiznává. ■