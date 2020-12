Keanu Reeves a Al Pacino na český způsob: Otec a syn Heřmánkovi se převtělili do hollywoodských hvězd

Syn a otec z rodu Heřmánků ztělesnili hollywoodské hvězdy. Foto: archiv nadace Archa Chantal

Karel Heřmánek (73) st. ztvárnil slavného herce Ala Pacina, který ve filmu hrál charismatického, ovšem velmi ďábelského advokáta a majitele prestižní advokátní kanceláře Johna Miltona. Jeho syn Karel Heřmánek ml. se převtělil do herce Keanu Reevese, který ztvárnil Kevina Lomaxe.

S kalendářem Proměny má Karel Heřmánek st. již své zkušenosti. V roce 2016 se nechal přeměnit do podoby filmové Tootsie. „Bylo to tenkrát moc příjemné, stejně jako letos. Projekt je opravdu skvělý, což asi vědí všichni, kteří v kalendáři kdy byli, či si ho kupují a svým nákupem podporují projekty Nadace Archa Chantal,“ prozradil při focení.

„Pro mě je Al Pacino velká osobnost, tak doufám, že jsem mu to nijak nezkazil,“ vtipkoval Karel Heřmánek starší.

Jeho syna zase potěšilo, že se s tátou při focení kalendáře mohl potkat. „Je to milá příležitost, jak být součástí něčeho smysluplného, a to ještě po jeho boku. Nabídku jsem s radostí přijal, a to i proto, že jsem se mohl na chvilku stát Keanu Reevesem,“ dodal. ■