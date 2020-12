„Ilegálním koncertem“ Janka Ledeckého se zabývala policie

Janek Ledecký Michaela Feuereislová

„Protiprávní jednání ze strany osoby jsme zadokumentovali. Půjde zřejmě o porušení vyhlášených mimořádných opatření,“ řekla Super.cz mluvčí Dana Čírtková s tím, že policie věc dále postoupila obci s rozšířenou působností, tedy Chotěboři. Ta také rozhodne o případném trestu.

Ledecký vystoupení v rozhovoru pro Reflex sám označil za „ilegální koncert“, který schoval za natáčení klipu. „Od svých spolužáků z právnický jsem zjistil, co se má udělat, aby nás rovnou neodvedli v klepetech. A zjistil jsem, že když to budeme točit jako videoklip a bude nás do šesti lidí, tak to nemusíme hlásit ani na krajskou hygienickou stanici,“ řekl Ledecký. Natočené video poté zveřejnil na sociální síti.

„Nikdy to nevzdám. Vy to taky nevzdávejte. V Chotěboři sněžilo a byla zima, že mi málem harmonika k hubě přimrzla. Ale bylo senzační si zase po půl roce zahrát, i když to bylo jenom natáčení...,“ napsal zpěvák.

Zpěvák se netají tím, že zkritizuje omezení konání hromadných akcí. Příští týden se chystá představit plán, díky němuž budou kulturní akce úplně bezpečné. ■