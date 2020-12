Měl Karel Gott dalšího potomka? Dominika Gottová přišla s šokující zprávou, že má bratra

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

„Myslela jsem si to dlouho a teď mi to blízká osoba potvrdila, že mám bráchu. Jméno té osoby říkat nebudu, ale veřejnost by to měla vědět,“ řekla Super.cz Gottová. „Je to pecka, že mám bráchu, ale bohužel se moc neznáme a třeba by mě neměl rád zrovna tak, jako Lucka,“ dodala Dominika Gottová na adresu své mladší sestry.

O tom, že by měla mít sourozence, se nevyjádřila poprvé. O svém údajném bratrovi promluvila Dominika Gottová také v knize Poslední roky s Karlem. Kvůli té se také nyní vrátila z Finska, kde poslední týdny pobývala a kam odjela za svým manželem, hudebníkem Timem Tolkkim, se kterým se snaží dát manželství opět do hromady. ■