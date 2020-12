Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky: Ilona Csáková brojí proti zneužívání covidu mocnými

Ilona Csáková, Roman Horký a Kamelot - V dlouhém zatmění Video: Oficiální videoklip

„Kdo káže vodu, pije víno teď, Jidáš se v roušce ukrývá, na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nezpívá,“ zní mimo jiné v písni.

„Vše se nese na vlně smutku,“ řekla Super.cz Ilona Csáková, která společně s Romanem Horkým vtiskla do písně vše, co v momentální situaci cítí. „Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky. Věříme, že si k ní najdete cestu a bude vám dlouho svítit jak malá baterka v temnotách páchnoucích bažin a močálů navzdory mocným, kteří se rozhodli uchopit a svázat náš společný osud,“ dodala Csáková.

„Nemoci zneužívají jednotlivci či světové elity, kterými jsme manipulováni ve prospěch jejich zájmů. Měli bychom si všichni uvědomit, že nám kradou naši svobodu, o tom ta naše píseň je,“ říká Csáková, která nesouhlasí ani s očkováním proti covidu.

„Nevěřím obsahu vakcín, už jen z toho důvodu, že nejsou prověřené a ověřené, a nikdo nám nezaručí na 100 procent, že budou bez nežádoucích účinků,“ dodala pro Super.cz Csáková, jež jinak proti očkování není. „Jiné vakcíny se ale zkoumají a zkoušejí řadu let, což se o této říct nedá.“

Csáková si myslí, že vakcinace svým způsobem povinná bude, ač vláda tvrdí opak. „Vše to spěje pomalu a jistě k povinnému očkování, nakonec může být i nepovinné, ale znevýhodní se ti, co se nenechají. Doufám ale, že k žádným restrikcím nakonec nedojde,“ míní zpěvačka.

A jak Csákovou, jež nedávno vydala novou desku, ovlivnily zákazy vystupování? „Zvládáme to jako rodina, ale už jsem se pustila do pátrání po maturitním vysvědčení ze střední pedagogické školy, mohlo by se brzy hodit,“ vtipkovala na závěr zpěvačka, jež by se tak mohla vrátit ke své původní profesi. ■