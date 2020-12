Další otužilec na scéně. Eva Decastelo vylákala do ledové Vltavy Agátu Hanychovou. Venku bylo pod nulou!

Agáta Hanychová se otužovala. Své pocity svěřila Super.cz Foto: Archiv A. Hanychové

Další žena, která se rozhodla zkusit módní záležitost této zimy - otužování, je modelka Agáta Hanychová (35). Do ledové Vltavy ji nalákala její kamarádka Eva Decastelo (42). Ve čtvrtek po sedmé hodině ranní vyrazily holky do Braníku. Teplota vzduchu byla pod bodem mrazu.

"Lepší den jsem si opravdu na první pokus otužování vybrat nemohla. Nasněžilo a byla zima jako blázen. Ale jsem na sebe pyšná, dala jsem to," řekla Super.cz Agáta. "Přiznávám, že to bylo strašný. Šílený. Ale dala jsem dvě tempa," pokračuje.

Eva Decastelo se otužuje pravidelně.

Super.cz

Žádnými přípravami neprošla. Agáta se rozhodla vlézt do Vltavy, která měla pět stupňů, rovnou. "V jednu chvíli jsem nemohla popadnout dech. Fakt jsem myslela, že mám infarkt. Ale to je asi u prvního pokusu otužování normální. Neodradilo mě to a zkusím to znovu. Eva Decastelo už si ve Vltavě rochní jako by měla třicet stupňů, tak se hecnu a jdu do toho," dodala s úsměvem modelka. ■